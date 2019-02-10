رياضة | موعد مباراة توتنهام وليستر سيتي اليوم الأحد 10 فبراير والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة توتنهام وليستر سيتي اليوم الأحد 10 فبراير والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدخل نادي توتنهام هوتسبير مباراة تعد اختبار صعب، ضد نظيره فريق ليستر سيتي، يوم الاحد 10-2-2019 على ملعب "ويمبلي" في الساعة 3:30 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 4 HD، والتي تذاع عبر قمري النايل سات والعرب سات.

ويرغب نادي توتنهام هوتسبير بقيادة مدربه ماوريسيو بوتشيتينو في تحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، من أجل تحقيق إنجاز كبير مع الفريق اللندني.

ويسعى فريق ليستر سيتي أيضا في محاولة الحصول علي مركز جيد، من أجل خوض منافسات بطولات أوروبية في الموسم القادم، وعودة الموسم التاريخي للنادي في عام 2016.

وجاء التشكيل المتوقع لنادي توتنهام كالتالي :-

حراسة المرمى : لوريس.

خط الدفاع : تريبير - فيرتونخين - ألدرفايلد - ديفيز.

خط الوسط : وينكس - سيسوكو - ايريكسن - لوكاس مورا.

خط الهجوم : سون - يورنتي.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة فريق توتنهام هوتسبير ضد نادي ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي عبر موقع الخليج 365 الرياضي.