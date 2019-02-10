شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة القيم تستمع لأقوال رئيس الزمالك اليوم فى شكوى الأهلى ضده والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة القيم باتحاد الكرة برئاسة المستشار محمد عبده صالح، اجتماعا اليوم للاستماع لأقوال رئيس نادي الزمالك في الشكوي المقدمة ضده من قبل مجلس إدارة الاهلي ويتهمه فيها بالسب والقذف.
كان رئيس الزمالك أكد أنه اخطر اتحاد الكرة برفض الحضور للتحقيق، وهو ما سيتم حسمه اليوم خاصة بعد سماع اللجنة لأقوال المستشار القانونى للأهلى فى الاجتماع السابق.
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