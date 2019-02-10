شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يواجه المقاولون العرب ودياً استعداداً للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الإنتاج الحربى فى الثانية والنصف ظهر اليوم الاحد مباراة ودية مع المقاولون العرب على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر . وصعد فريق العجلات الحربية للمربع الذهبى بالدوري عقب الفوز على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الاسبوع الـ 21 للدوري . ويحتل الإنتاج الحربى المركز الرابع برصيد 31 نقطة جمعها من الفوز بسبعة لقاءات والتعادل فى عشرة والخسارة فى 4 لقاءات فقط . ويستعد الفريق العسكرى لمواجهة الأهلى المقرر لها السابعة مساء السبت المقبل ضمن مواجهات الجولة 22 لمسابقة الدوري العام . ويستعد المقاولون العرب لمواجهة طلائع الجيش فى السابعة مساء الجمعة على ستاد المقاولون فى الجولة 22 للدوري .

كانت هذه تفاصيل خبر الإنتاج الحربى يواجه المقاولون العرب ودياً استعداداً للأهلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.