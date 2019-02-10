اتحاد الكرة معلقًا على عدم خوض الأهلي أي مباراة بدون جماهيره: هل يستعدي به الأمن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الفرماوي:

قال أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن جميع البنود الذي أقرها مجلس الأهلي في اجتماعه صباح السبت يمكن حلها باستثناء بند الجماهير.

وكان مجلس إدارة الأهلي عقد اجتماعا طارئا أسفر عن 8 قرارات قوية، من بينها خوض أي مباراة بدون حضور جماهيره وفق الشروط المتفق عليها.

وتابع المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة في تصريحات لقناة النهار "اتحاد الكرة ليس مخاطبا بالبند المتعلق بالحضور الجماهيري، هل يستعدي به الأمن؟".

وواصل "أشفق على كاتب البيان بسبب هذا البند، لأن حله ليس في يد اتحاد الكرة، ولا الأهلي نفسه، ويتعلق بظروف معينة قد لا يعلمها سوى الأمن الذي يقرر وحده إمكانية الحضور الجماهيري من عدمه".

وأضاف "اتحاد الكرة يحبذ الحضور الجماهيري في كل المباريات، ولكن هناك ظروف أمنية تتحكم في هذا الأمر".

من جهته علق سيف زاهر عضو اتحاد الكرة في برنامجه عبر قناة أون سبورت على هذا الأمر قائلا "لمن يوجه الأهلي قراره بحضور الجماهير؟ وما هي الآلية التي سينفذ بها قراره".