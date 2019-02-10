رياضة | الأهلي: لا نضم لاعبين بناءا على رغبة الجماهير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي: لا نضم لاعبين بناءا على رغبة الجماهير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد شريف فؤاد، المتحدث باسم النادي الأهلي، أن ادارة الاحمر لا تضم اي لاعب لمجرد فقط ان الجمهور يرغب في وجوده.

وقال فؤاد لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: اهم ما ميّز الميركاتو الاخير اصرار المنضمين للفريق على تواجدهم بالقلعة الحمراء.

واردف: "جمهورنا ذكي وبيفهم، ربما تكون رغبته في ضم أحد اللاعبين متوافقة مع رؤية الجهاز الفني، لكننا لا نضم اي لاعب بناءا على رغبة الجمهور".

واتم : "تلاحم المباريات ادى لانخفاض المستوى، بالاضافة الى الاصابات، خاصة واننا وصلنا لنهائي البطولة الافريقيه عاميين متتاليين وشاركنا بالبطولة العربية".

بعثة الأهلي تغادر إلى تنزانيا

غادرت مطار القاهرة منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة، متجهة إلى تنزانيا استعدادا لمواجهة فريق سيبما يوم الثلاثاء المقبل في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتضم بعثة الفريق الأحمر الجهاز الفني و٢١ لاعبا وهم :-

شريف إكرامي – محمد الشناوي – هشام محمد – رامي ربيعة – سعد سمير – رمضان صبحي – إسلام محارب – أيمن أشرف – عمرو السولية – علي معلول – جونيور أجايي – محمد هاني – علي لطفي – ناصر ماهر – كريم نيدفيد – ياسر إبراهيم – حمدي فتحي – حسين الشحات – محمود وحيد – محمد شريف – صلاح محسن.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا برصيد ٧ نقاط حيث حقق الفوز في مباراتين أمام فيتا كلوب الكونغولي ٢-٠، وسيمبا التنزاني ٥-٠، وتعادل أمام شبيبة الساورة بالجزائر ١-١.