رياضة | برشلونة يلبي طلبات فالفيردي

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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود 3 نجوم مرشحين للإنضمام إلى برشلونة لتدعيم مركز الظهير الأيسر في الميركاتو الصيفي القادم خاصة في ظل عدم توصله لاتفاق مع الدولي الإسباني جوردي ألبا على تمديد عقده، بالإضافة إلى رغبة فالفيردي في تدعيم هذا المركز.
وأشارت التقارير إلى أن النادي حدد 3 أسماء لدعم مركز الظهير، الأول والمُفضل هو فيرلاند ميندي ظهير ليون الشاب الذي ينال إعجاب إيريك أبيدال المدير الرياضي للبارسا.
واللاعب الثاني، هو الدولي البرازيلي فيليبي لويس الذي قد يرتدي قميص البلوجرانا مجانًا بعد نهاية عقده مع أتلتيكو مدريد.
أما اللاعب الثالث، جونيور فيربو ظهير ريال بيتيس الذي لفت الأنظار بآدائه الممتاز مؤخرًا ورغم العلاقة الجيدة بين الناديين إلا أن العقبة الواضحة قد تكون سعر اللاعب والمقدر بـ50 مليون يورو.