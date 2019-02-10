رياضة | برشلونة يلبي طلبات فالفيردي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يلبي طلبات فالفيردي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود 3 نجوم مرشحين للإنضمام إلى ​برشلونة​ لتدعيم مركز الظهير الأيسر في ​الميركاتو الصيفي​ القادم خاصة في ظل عدم توصله لاتفاق مع الدولي الإسباني جوردي ألبا على تمديد عقده، بالإضافة إلى رغبة فالفيردي في تدعيم هذا المركز.

وأشارت التقارير إلى أن النادي حدد 3 أسماء لدعم مركز الظهير، الأول والمُفضل هو فيرلاند ميندي ظهير ليون الشاب الذي ينال إعجاب إيريك أبيدال المدير الرياضي للبارسا.