رياضة | مواعيد أهم مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة لها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم الأحد والموافق 10/ 2/ 2019 عدداً من المباريات الثقيلة في مختلف الدوريات حول العالم وبالتحديد الدوري الاسباني حيثُ يصطدم برشلونة مع أتلتيك بلباو في لقاء ناري، أما في الدوري الانجليزي فسوف يلتقي تشيلسي مع مانشستر سيتي.

وفيما يلي نرصد لكم عبر موقع "الخليج 365 الرياضي" مواعيد أهم مباريات اليوم الأد والقنوات الناقلة لها: