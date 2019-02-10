رياضة | مفاجأة مدوية.. برشلونة يخطط لخطف صفقة ريال مدريد الكبري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة مدوية.. برشلونة يخطط لخطف صفقة ريال مدريد الكبري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن الميركاتو الصيفي المقبل سيكون مشتعل في ظل عمل الأندية الأوروبية الكبيرة على تدعيم صفوفها بأفضل طريقة ممكنة خاصة قطبي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة نظراً لقوة التنافس بينهما.
وأفاد موقع دون بالون الإسباني بأن البرسا يستهدف صفقة مدوية في الصيف المقبل والتي تعد من أبرز الصفقات لرئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز.
وذكر الموقع الإسباني أن نجم البرسا ليونيل ميسي هو من سيساعد الفريق على حسم التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.
وكشف دون بالون بأن برشلونة يلعب على وتر البطولات التي يأمل مبابي وكثير من النجوم في تحقيقها خاصة دوري أبطال أوروبا التي يطمح إليها كل لاعبي باريس سان جيرمان منذ سنوات.