رياضة | الأهلي يفجر مفاجأة جديدة بشأن مباراته مع بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يفجر مفاجأة جديدة بشأن مباراته مع بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس الأهلي، أن القلعة الحمراء كان لديها علم بنية اتحاد الكرة في استبدال مواجهة الأهلي وبيراميدز يوم 28 فبراير الجاري في الدور الثاني للدوري، بمواجهة الفريقين في نفس اليوم لكن بدور الـ16 لكأس مصر.

قال فؤاد في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن اتحاد الكرة ناقش هذا الأمر بالفعل خلال الاجتماع غير القانوني الذي حدث مع الأندية يوم الأربعاء الماضي بالجبلاية.

وتابع أن الأهلي رفض فكرة استبدال المباراة ولم تكن لديه أزمة في تأجيل المباراة، وهذا ما يتضح في البند السادس بالبيان الذي أصدره النادي أمس السبت.

بعثة الأهلي تغادر إلى تنزانيا

غادرت مطار القاهرة منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة، متجهة إلى تنزانيا استعدادا لمواجهة فريق سيبما يوم الثلاثاء المقبل في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتضم بعثة الفريق الأحمر الجهاز الفني و٢١ لاعبا وهم :-

شريف إكرامي – محمد الشناوي – هشام محمد – رامي ربيعة – سعد سمير – رمضان صبحي – إسلام محارب – أيمن أشرف – عمرو السولية – علي معلول – جونيور أجايي – محمد هاني – علي لطفي – ناصر ماهر – كريم نيدفيد – ياسر إبراهيم – حمدي فتحي – حسين الشحات – محمود وحيد – محمد شريف – صلاح محسن.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا برصيد ٧ نقاط حيث حقق الفوز في مباراتين أمام فيتا كلوب الكونغولي ٢-٠، وسيمبا التنزاني ٥-٠، وتعادل أمام شبيبة الساورة بالجزائر ١-١.