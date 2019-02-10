رياضة | بعد تمديد عقده.. ماذا قدم التونسي علي معلول مع الأهلي؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تمديد عقده.. ماذا قدم التونسي علي معلول مع الأهلي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن النادي الأهلي أمس السبت، عن تمديد تعاقده مع الدولي التونسي على معلول الظهير الأيسر للفريق لمدة موسمين بالإضافة للسنة المتبقية فى عقده لستمر اللاعب مع الشياطين الحمر لمدة 3 مواسم.

وكان النادي الأهلي قد تعاقد مع التونسي الدولي علي معلول في صيف 2016 قادماً من صفوف الصفاقسي التونسي في صفقة هي الأفضل للأهلي خلال السنوات الماضية وذلك بعد ظهوره بمستوى جيد.

وأصبح التونسي علي معلول من أهم عناصر النادي الأهلي بعد ظهوره بمستوى مميز بعد أن كانت الجهة اليسرى تعاني بعد اعتزال الثنائي سيد معوض والأنجولي جليبرتو، في ظل عدم اقتناع الجماهير بمستوى صبري رحيل الذي رحل عن الفريق خلال الميركاتو الشتوي المنقضي.

وفيما يلي نرصد لكم عبر تقرير موقع "الخليج 365 الرياضي" أبرز ما قدمه علي معلول مع النادي الأهلي منذ قدومه من الصفاقسي التونسي في صيف 2016:

1- معلول البالغ من العمر 29 عاماً خاض مع النادي الأهلي هذا الموسم 11 مباراة في الدوري حيثُ سجل 3 أهداف وصنع 5 أهداف

2- وفي النسخة الحالية من دوري الأبطال لعب 3 مباريات أمام فرق "فيتا كلوب وشبيبة الساورة وسيمبا التنزاني" وسجل هدفين وصنع هدف

3- لعب علي معلول منذ انضمامه للأهلي 79 مباراة في مختلف البطولات بواقع:



- 26 مباراة في دوري الأبطال (سجل 5 أهداف وصنع 9 أهداف)

- 47 مباراة في الدوري المصري (سجل 4 أهداف وصنع 12 هدفاً)

- لعب مباراة مع الأهلي في بطولة (السوبر المصري)

- 5 مباريات في كأس مصر (صنع 3 أهداف)