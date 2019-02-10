نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة السعودية للترفيه، ومالك نادى بيراميدز، الأغنية الجديدة الخاصة بالفريق عبر صفحته الشخصية. وقام معالي المستشار تركي آل الشيخ بنشر الفيديو الخاص بالأغنية الجديدة لفريق بيراميدز عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وعلق :" مش فارق مين". ويحتل فريق بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 42 نقطة.

كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ ينشر أغنية جديدة لـ"بيراميدز": "روح الفانلة الزرقا +90" (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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