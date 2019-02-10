شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى شعللها: الأهلي يتمرد على الاتحاد المصري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - هناء البنهاوي (القاهرة)

وجه النادي الأهلي المصري انتقادات حادة للاتحاد المحلي على خلفية سماح الأخير بحضور رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور (الموقوف عن مزاولة أي نشاط رياضي) اجتماعاً للأندية هذا الأسبوع.

وفي بيان مطول إثر اجتماع له السبت، أكد الأهلي رفضه أي تعديل في جدولة مبارياته المحلية على خلفية مطالبة بهذا الشأن من نادي بيراميدز، والتي كانت من نقاط البحث في الاجتماع الذي عقد الأربعاء. وغادر ممثل الأهلي الاجتماع الذي عقد الأربعاء بعد دخول منصور إليه، إثر مشادة كلامية حادة بينهما، وأكد النادي أنه سيرفع شكوى للاتحاد القاري للعبة (كاف) على خلفية حضور رئيس الزمالك المثير للجدل الاجتماع.

وأكد الأهلي عدم المشاركة في أية اجتماعات كانت رسمية أو ودية لاتحاد الكرة وأن لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم و(الدولي) والميثاق الأوليمبي هي الحاكم لعلاقة النادي مع اتحاد الكرة ولجانه المختلفة بسبب انتهاك الاتحاد للوائح ومخالفته قرارات اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وعدم اتخاذ موقف رادع تجاه تجاوزات رئيس الزمالك «الموقوف قانوناً» بحق ممثل النادي الأهلي في اجتماع الاتحاد مع رؤساء الأندية.

وكشف التقدم بشكوى للاتحاد الأفريقي لكرة القدم لاتخاذ اللازم قانونياً حيال الاختراق الصارخ للوائح في اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية وعدم الالتزام بقرار«كاف» الذي صدر بحق مرتضى لجهة إيقافه، والتقدم بشكوى أيضا للجنة الأوليمبية المصرية بشأن المسألة ذاتها، علماً أن الأخيرة كانت قد قررت إيقافه أيضاً.

وأكد الأهلي عدم الاعتراف بأية قرارات تصدر عن اتحاد الكرة أو لجانه المختلفة تأتي نتيجة التوصيات التي تقدم بها رئيس الزمالك في اجتماع الأربعاء الماضي الذي أصبح باطلاً بحضوره».

وتطرق الأهلي في بيانه إلى مسألة جدولة مبارياته محلياً، مؤكداً التمسك الكامل بأداء مباريات الأهلي في بطولة الدوري وفقاً للترتيب في جدول الدوري المعلن من جانب اتحاد الكرة حتى يوم 30 مارس القادم، مؤكداً أنه لم يطلب أي استثناء بحقه في هذا الجدول رغم أنه «يؤدي مبارياته بشكل مضغوط (مباراة كل 72 ساعة) ويخسر جهود لاعبيه للإصابات»، مشدداً على أن هذه الفترة لا يتخللها أية مباريات للأهلي في بطولة الكأس.

وشدد النادي على الرفض القاطع لاستبدال أية مباراة للأهلي في بطولة الدوري بمباراة أخرى في مسابقة الكأس استجابة لضغوط أي طرف، خصوصاً أن اتحاد الكرة هو الذي أعد جدول الدوري بنفسه دون تدخل من أي جهة وهو الأولى بالالتزام بجدوله والحفاظ على ثوابته قبل الأندية.