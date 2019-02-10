شكرا لقرائتكم خبر عن 20 مليون يورو تنهي علاقة هامسيك ونابولي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (روما)

أفادت تقارير صحفية إيطالية (السبت) أن السلوفيني ماريك هامسيك قائد نادي نابولي وصيف الدوري المحلي لكرة القدم، بات قريبا من الانتقال إلى داليان ييفانغ الصيني بعد توصل الناديين لاتفاق بهذا الشأن.

ويدور الحديث عن هذه الصفقة في إيطاليا منذ مطلع الشهر الجاري، وكانت آخر الأنباء المتعلقة بها منتصف هذا الأسبوع مع إعلان النادي الإيطالي «تعليق بيع ماريك هامسيك إلى (النادي) الصيني لأن وسائل تسديد المبلغ المتفق عليه لا تتلاءم مع الاتفاقات التي سبق التوصل إليها».

وقدرت تقارير صحفية القيمة الاجمالية لانتقال اللاعب البالغ 31 عاما بنحو 20 مليون يورو، على أن ينال راتبا سنويا يبلغ تسعة ملايين.

وفي حين كانت التقارير السابقة تشير إلى رغبة النادي الصيني الذي يشرف عليه المدرب الألماني برند شوستر، بدفع قيمة الانتقال على دفعات عدة، أشارت صحيفة «غازيتا ديلو سبورت» السبت إلى مفاوضات جديدة بين الطرفين أفضت إلى دفع المبلغ كاملا على دفعتين (5 و15 مليونا).

وأشارت التقارير الإيطالية إلى أن رئيس نابولي أوريليو دي لورنتيس طلب ضمانات مصرفية من النادي الصيني لإتمام الصفقة.

وبحسب قناة «سكاي سبورتس إيطاليا»، فإن اللاعب موجود حاليا في بلاده، وسينتقل مطلع الأسبوع إلى مدريد لإجراء الفحص الطبي.

ويدافع هامسيك عن ألوان نابولي منذ العام 2007، وسجل 121 هدفا في 520 مباراة مع الفريق، محطما الرقم القياسي الذي كان يحمله أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا مع الفريق الإيطالي (115 هدفا).

وكان مدرب نابولي كارلو أنشيلوتي أكد الأسبوع الماضي رغبة اللاعب في الرحيل، مؤكدا أن النادي «يبدي احتراما كبيرا له. لقد صنع التاريخ، لكن إذا أراد الانتقال لخوض تجربة أخرى، نحن نميل لتحقيق سعادته».