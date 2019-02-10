شكرا لقرائتكم خبر عن هلال زوران يواصل الصدارة..«الفرق واضح» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) حافظ فريق الهلال على صدارته لدوري كأس الأمير حافظ فريق الهلال على صدارته لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تحقيق الفوز على فريق الباطن بنتيجة 2/‏3، والوصول للنقطة 46 بفارق 6 نقاط عن المنافس التقليدي النصر الذي يحتل الوصافة برصيد 40 نقطة، ونجح مهاجمه الفرنسي غوميز في التمسك بصدارة الهدافين برصيد 15 هدفا، واستطاع مدربه زوران الذي جاء خلفا للمدرب خيسوس في قيادة فريقه للانتصار الثاني على التوالي خلال أسبوع واحد تسلم فيه تدريب الفريق الهلالي، إذ تفوق على الفتح بنتيجة 1/‏4، وكسب الباطن 2/‏3، ويعمل على مواصلة الانتصارات وحصد النقاط في الدوري من أجل المحافظة على اللقب الذي حصده الفريق الموسم الماضي، إذ ستكون مهمة المدرب زوران ليست بالسهلة حينما يصارع مع الزعيم على البطولات محليا وعربيا وقاريا، ويسعى للمضي بالفريق قدما نحو تحقيق ألقاب محلية وعربية وقارية، في ظل توافر جميع الإمكانات في الفريق الهلالي من لاعبين محليين وأجانب على مستوى عال، وخلفهم إدارة بقيادة الأمير محمد بن فيصل تعمل ليل نهار لتهيئة جميع العوامل التي تكفل استمرار التفوق الهلالي. إلى ذلك، أبدت جماهير الزعيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي رضاها عن المدرب زوران الذي رغم قصر المدة إلا أنه نجح في قيادة الفريق لتحقيق الانتصارات والمحافظة على استقرار الفريق فنيا، والسبر به نحو المحافظة على صدارة الدوري، وطالبت الجماهير بتكثيف العمل الفني والمنافسة على البطولات المحلية والعربية والقارية، خصوصا في ظل توافر سبل النجاح.



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