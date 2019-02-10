شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوف سايد» يمنع باهبري من الفرحة الأولى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) في الوقت الذي منح المدرب زوران النجم هتان باهبري فرصة الظهور الأول والمشاركة في الشوط الثاني في مباراة الفريق الهلالي أمام الباطن يوم أمس الأول (الجمعة) على ملعب نادي الباطن في الدوري، حرص باهبري على استغلال ثقة المدرب زوران والعمل مع زملائه اللاعبين على تحقيق الفوز وحصد النقاط، وحال قرار حكم اللقاء باحتساب الهدف الذي سجله في مرمى الباطن بداعي وجوده في حالة تسلل، لتنتهي المباراة بنتيجة 2/‏3 لصالح الزعيم.

في الوقت الذي منح المدرب زوران النجم هتان باهبري فرصة الظهور الأول والمشاركة في الشوط الثاني في مباراة الفريق الهلالي أمام الباطن يوم أمس الأول (الجمعة) على ملعب نادي الباطن في الدوري، حرص باهبري على استغلال ثقة المدرب زوران والعمل مع زملائه اللاعبين على تحقيق الفوز وحصد النقاط، وحال قرار حكم اللقاء باحتساب الهدف الذي سجله في مرمى الباطن بداعي وجوده في حالة تسلل، لتنتهي المباراة بنتيجة 2/‏3 لصالح الزعيم.

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