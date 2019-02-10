شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى ربع نهائى كأس مصر لكرة اليد مواليد 98 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم 4 مواجهات قوية فى إطار دور ربع نهائى كأس مصر لكرة اليد مواليد 98 للموسم المحلى 2018 / 2019 .

و تشهد لقاءات هذا الدور مواجهات بين كلا من ، سموحة مع الزمالك و سبورتنج مع طلائع الجيش والطيران مع هليوبوليس والجزيرة مع الأهلى .

فيما يقام غدا الإثنين لقاءات فى ربع نهائى كأس مصر لمواليد 2000 ، بلقاءات بين كلا من ، الأهلى مع أصحاب الجياد والطيران مع مركز شباب الجزيرة و سبورتنج مع سموحة .