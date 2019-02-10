شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف اليوم الأحد فريق الإسماعيلى تدريباته تحت قيادة البلجيكى سيدومير استعداداً لمواجهة النجوم عقب الحصول على راحة 48 ساعة من المران بعد التعادل سلبياً مع المقاصة .

وكان الإسماعيلى قد تعادل سلبيا أمام مضيفه مصر المقاصة فى اللقاء الذى جمعهما ضمن منافسات الجولة الـــ21 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويحتل الإسماعيلى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة .