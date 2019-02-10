شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى يواجه REG الرواندى بالبطولة الأفريقية للسلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى اليوم فريق سلة الأهلى رجال مع نظيره REG الرواندى فى إطار ثالث وآخر جولات دور الـ 16 بالبطولة الأفريقية لأندية السلة والتى يستضيفها النادى الأحمر فى الفترة من 8 إلى 10 فبراير الجارى بصالة الأمير عبد الله الفيصل .
كان الأهلى قد التقى أمس مع فيروفيارو الموزمبيقى وأول أمس مع أول أغسطس الأنجولى وخسر فى أولى المباريات .
ويقع الأهلى فى المجموعة D بجانب كلا من اول أغسطس الأنجولى و فيروفيارو الموزمبيقى و REG الرواندى .
يذكر أن سموحة يشارك فى البطولة أيضا وتقام منافسات مجموعته بمدغشفر فى الفترة من 15 إلى 17 فبراير.
كانت هذه تفاصيل خبر الاهلى يواجه REG الرواندى بالبطولة الأفريقية للسلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.