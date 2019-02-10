شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى يواجه REG الرواندى بالبطولة الأفريقية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى اليوم فريق سلة الأهلى رجال مع نظيره REG الرواندى فى إطار ثالث وآخر جولات دور الـ 16 بالبطولة الأفريقية لأندية السلة والتى يستضيفها النادى الأحمر فى الفترة من 8 إلى 10 فبراير الجارى بصالة الأمير عبد الله الفيصل .

كان الأهلى قد التقى أمس مع فيروفيارو الموزمبيقى وأول أمس مع أول أغسطس الأنجولى وخسر فى أولى المباريات .

ويقع الأهلى فى المجموعة D بجانب كلا من اول أغسطس الأنجولى و فيروفيارو الموزمبيقى و REG الرواندى .

يذكر أن سموحة يشارك فى البطولة أيضا وتقام منافسات مجموعته بمدغشفر فى الفترة من 15 إلى 17 فبراير.