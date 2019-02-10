الأهلي يكشف موعد تقديم شكواه لـ "كاف" والأولمبية.. ويوضح حقيقة استقالة الخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الفرماوي:

قال شريف فؤاد، المتحدث الإعلامي باسم مجلس إدارة الأهلي، إن النادي سيقدم شكوتين إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" واللجنة الأولمبية المصرية الأحد المقبل.

وكان الأهلي قرر تقديم شكوتين ضد ما أسماه الانتهاك الصارخ لقرار إيقاف رئيس الزمالك، بعد حضوره اجتماع اتحاد الكرة الأخير.

وأضاف فؤاد في تصريحات لبرنامج"الماتش" عبر فضائية صدى البلد "لم يتم تقديم الشكوتين بعد، سيحدث ذلك صباح الأحد".

وواصل "كان يجب على اتحاد الكرة أن يلغي اجتماعه مع الأندية يوم الأربعاء الماضي، لقد حدث تهكم ضد خالد مرتجي وهو يمثل الأهلي أكبر أندية الشرق الأوسط، ما حدث إهانة للشخص والمؤسسة".

وأوضح: "رغم كل ذلك لم يتخذ اتحاد الكرة أي خطوة"، مضيفا "كان هناك تنسيق مسبق من جانب مجلس الأهلي مع خالد مرتجي، بمغادرة مقر اتحاد الكرة حال حضور رئيس الزمالك".

وواصل "كان لدينا علم بنية اتحاد الكرة استبدال مواجهة الأهلي وبيراميدز يوم 28 فبراير الجاري في الدور الثاني للدوري، بمواجهة الفريقين بدور الـ16 لكأس مصر"، مضيفا "الأهلي رفض فكرة استبدال المباراة ولم تكن لديه أزمة في تأجيلها".

وأردف "المجلس لديه ثقه كبيرة في الفوز بالدوري هذا الموسم رغم فارق النقاط مع المنافس، لا نعرف سوى الفوز ونمتلك لاعبين وجهاز فني على أعلى مستوى، وننتظر لقب الدوري رقم 41".

وأضاف "الأهلي ليس لديه مشكلة مع بيراميدز، ولا يرى غضاضة في طلبه تأجيل مباراته أمامنا إلى ما بعد مواجهة الديربي بين الزمالك والأهلي، لكن اتحاد الكرة كان يملك القدرة على احتواء أي أزمة أو القضاء على مسببات المشاكل قبل حدوثها".

وعن الأنباء التي ترددت عن نية محمود الخطيب رئيس النادي تقديم استقالته، قال شريف فؤاد "محمود الخطيب يبذل مجهودًا كبيرًا لإحداث نقلة جديدة مختلفة في تاريخ النادي، إنه ينتحر من أجل الأهلي".

وختم "الخطيب لم يقدم استقالته ولا يفكر في الأمر، وهو من أكثر الشخصيات القادرة على الاستماع لوجهات النظر المعارضة بكل هدوء، لقد قطع رحلته العلاجية مرتين من أجل النادي".