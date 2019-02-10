الاتحاد الأفريقي يُعلن حكام مباراة الزمالك ونصر حسين داي الجزائري بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" حكام مباراة الزمالك وفريق نصر حسين داي الجزائري بكأس الكونفدرالية الأفريقية.
ويلتقي الزمالك بنظيره نصر حسين داي الجزائري، في لقاء ضمن مباريات الجولة الثانية للكونفدرالية الافريقية ، والمقرر لها الاربعاء المقبل ، على ملعب برج العرب.
واختار "كاف" طاقم تحكيم مكون من الغاني دانيال لارييا حكما للساحة ، ويعاونه كل ممن ابيل بابا المساعد الأول من نيجيريا و الفيس جاى نوبو انجويجا المساعد الثاني من الكاميرون ، والحكم الرابع ساليسيو بشير من نيجريا .
واختار "كاف"التنزاني أحمد ادي مجواي دا ، كمراقب للمباراة، ويراقب الحكام السوداني محمد آدم حامد .
ومن المقرر أن يصل الطاقم التحكيمي ، ومراقب المباراة الى القاهرة غدا الاثنين الموافق 11 فبراير الجاري.
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