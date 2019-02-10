موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي والقنوات الناقلة

كتبت: سارة جاب الله

يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره فريق تشيلسي مساء اليوم الأحد، على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج"

وكان تشيلسي هو أول فريق يفوز علي مانشستر سيتي في الدوري هذا الموسم، حين فاز البلوز بهدفين نظيفين على ضيفه حامل اللقب على ملعب ستامفورد بريدج في ديسمبر الماضي،

لذلك سيسعى مانشستر سيتي تحقيق الفوز للثأر من هزيمة الدور الأول والمنافسة علي صدارة الدوري مع ليفربول، بينميا يسعي تشيلسي للفوز ليدخل المربع الذهبي في المركز الرابع.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة،

والساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة،

والساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

تذاع مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورتHD2 المشفرة ، بتعليق حفيظ دراجي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 62 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ليفربول المتصدر، بينما يحتل تشيلسي المركز الخامس برصيد 50 نقطة.

ولعب مانشستر سيتي مباراة إيفرتون في الجولة 27 من المسابقة مبكرًا، لارتباطه بنهائي كأس الرابطة يوم 24 فبراير المقبل أمام تشيلسي.