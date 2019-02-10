موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو والقنوات الناقلة

كتبت: سارة جاب الله

يحل فريق برشلونة مساء اليوم الأحد ضيفاً ثقيلاً علي أتلتيك بيلباو علي ملعب سان ماميس ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم"الليجا".

يدخل برشلونة اللقاء وهو يسعي لحصد الثلاث نقاط ليعزز صدارتة الذي يقترب منها ريال مدريد بفارق خمس نقاط، ويسعي بيلباو لخطف الفوز علي الفريق الكتالوني ليقفز للمركز العاشر بدلاً من إيبار.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو

تنطلق مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة،

والساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة العرية السعودية،

والساعة الثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو

تذاع مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو اليوم بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 3، ويعلق

عليها خليل البلوشي.

ويبقي فريق برشلونة مباراة اليوم وهو في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الوصيف ريال مدريد صاحب المركز الثاني، والذي تغلب أمس ضمن نفس الجولة على أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما يحتلك بيلباو المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة.

وكانت مباراة الدور الأول بين برشلونة وأتلتيك بيلباو، والتي أقيمت على ملعب كامب نو معقل الفريق الكتالوني قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.