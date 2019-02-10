رياضة | راموس مهدد بالغياب عن 3 مباريات هامة مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راموس مهدد بالغياب عن 3 مباريات هامة مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يضع سيرجيو راموس قائد ريال مدريد فريقه في موقف لا يحسد عليه بعدما بات مهددا بالغياب عنه في المواجهات المقبلة.



وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية بأن المدافع الإسباني سيغيب عن مباريات فريقه في الدوري وكأس إسبانيا ودوري أبطال أوروبا في حالة تلقيه بطاقة صفراء في المباريات المقبلة في البطولات الثلاث.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى وجود خطورة كبيرة إذا تلقى راموس بطاقة صفراء في مباراة جيرونا المقبلة على ملعب سانتياجو برنابيو، حيث سيتم إيقافه في كلاسيكو الليجا أمام برشلونة 2 مارس المقبل.



أما في حالة تلقيه بطاقة صفراء في مباراة العودة في الدور قبل النهائي لكأس إسبانيا أمام برشلونة فستكون فرصة تواجده في نهائي البطولة معدومة وذلك إذا نجح الملكي في تجاوز عقبة البارسا.



كما لن يكون راموس بمأمن في دوري أبطال أوروبا، حيث سيكون غيابه مؤكدا في مباراة العودة لدور الستة عشر في حال تلقيه بطاقة صفراء جديدة في مباراة الذهاب أمام آياكس الأربعاء المقبل.



ومن جانبه، خاض راموس مباراته الـ 41 اليوم أمام أتلتيكو مدريد في ديربي مدريد ساهم خلالها في الفوز في 20 مباراة والتعادل في 11 مباراة والخسارة في 9 مباريات.