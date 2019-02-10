رياضة | طبيب الأهلي يزف خبرا سارا للجماهير بشأن نجمي الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طبيب الأهلي يزف خبرا سارا للجماهير بشأن نجمي الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد الجهاز الطبي لفريق الكرة بالنادي الأهلي موعد عودة المغربي وليد أزارو وأحمد فتحي لاعبا فريق الأحمر.



وقرر الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة لاسارتي عدم التعجل فى عودة الثنائى وليد أزارو وأحمد فتحى للمشاركة فى المباريات مع الفريق خلال الفترة المقبلة.



وحدد خالد محمود، طبيب النادى الأهلى، موعد مبدئي لعودة الثنائى والمشاركة فى المباريات وتحديداً أمام الداخلية يوم 20 فبراير الجارى ببطولة الدوري الممتاز.



ويأمل الجهاز الفنى بقيادة مارتن لاسارتى فى عودة الثنائى لصفوفه خلال الفترة المقبلة، لحاجة الفريق لخدماتهم محلياً وإفريقيا.