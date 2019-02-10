رياضة | طبيب الأهلي يزف خبرا سارا للجماهير بشأن نجمي الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طبيب الأهلي يزف خبرا سارا للجماهير بشأن نجمي الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقرر الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة لاسارتي عدم التعجل فى عودة الثنائى وليد أزارو وأحمد فتحى للمشاركة فى المباريات مع الفريق خلال الفترة المقبلة.
وحدد خالد محمود، طبيب النادى الأهلى، موعد مبدئي لعودة الثنائى والمشاركة فى المباريات وتحديداً أمام الداخلية يوم 20 فبراير الجارى ببطولة الدوري الممتاز.
ويأمل الجهاز الفنى بقيادة مارتن لاسارتى فى عودة الثنائى لصفوفه خلال الفترة المقبلة، لحاجة الفريق لخدماتهم محلياً وإفريقيا.
1- الزمالك 48 نقطة.
2- بيراميدز 42 نقطة.
3- الأهلي 39 نقطة.
4- مصر المقاصة 31 نقطة
5- الإنتاج الحربي 31 نقطة.
6- المقاولون العرب 28 نقطة
7- المصري 26 نقطة
8- طلائع الجيش 25 نقطة
9- سموحة 25 نقطة
10- حرس الحدود 24 نقطة.
11- الإسماعيلي 23 نقطة.
12- الجونة 22 نقطة.
13- النجوم 21 نقطة.
14- الداخلية 21 نقطة.
15- الاتحاد 21 نقطة.
16- إنبي 21 نقطة.
17- وادي دجلة 20 نقطة.
18- بتروجيت 18 نقطة.