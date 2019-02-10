رياضة | برشلونة يقترب من تحقيق انجاز تاريخي (تعرف عليه)

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يحل فريق برشلونة ضيفاً على أتلتيك بلباو يوم الأحد المقبل على ملعب سان ماميس الجديد في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.



ويدخل برشلونة المباراة بحثًاً عن استعادة نغمة الانتصارات بعد تعادله في الجولة الماضية أمام فالنسيا ، في المقابل يأمل أتلتيك بلباو في إنهاء سلسلة نتائجه السلبية على حساب ضيفه البارسا.



وفاز البارسا في آخر أربع مباريات خارج أرضه في الدوري الاسباني ، لكنه لم يسبق له الوصول إلى خمسة انتصارات متتالية خارج ملعبه في هذه البطولة مع المدرب إرنستو فالفيردي.



وخسر أتلتيك بلباو في مبارياته 4 الأخيرة على ملعب سان ماميس في الدوري الإسباني أمام برشلونة في أسوأ سلسلة من حيث عدد الهزائم المتتالية على ملعبه أمام العملاق الكتالوني.



ويدخل فريق أسود الباسك مواجهة البارسا محتلاً المركز الثاني عشر في جدول الترتيب العام للدوري الإسباني برصيد 26 نقطة ، بفارق يصل إلى أربعة وعشرين نقطة عن برشلونة صاحب المركز الأول الذي يمتلك 50 نقطة.