تركي آل الشيخ ينشر كلمات أغنية "بيراميدز" الجديدة: "روح الفانلة الزرقا.. تكسب بعد الـ90"

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة السعودية للترفيه، ومالك نادى بيراميدز، الأغنية الجديدة الخاصة بالفريق عبر صفحته الشخصية.

وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" كلمات الأغنية والتي جاءت كالتالي:

روح الفانلة الزرقا .. تكسب بعد التسعين

احمر ابيض مش فارقه .. لو كان بنلاعب مين

من كل مكان ف العالم .. نجوم كتير جايين ..

روح الفانلة الزرقا .. ومولودين كبار

من أول يوم ف الدوري .. ولآخر المشوار

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ننزل الاستاد ب هيبة .. ونخلي الملعب نار ..

العب بحماس .. واكسب برجوله

بيراميدز كبير .. جاي على بطوله

وهدفنا نكون .. الفرقه الاولى ..

جاين ناوين .. نكسب لو مين ..

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 42 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 48 نقطة.

2- بيراميدز 42 نقطة.

3- الأهلي 39 نقطة.

4- مصر المقاصة 31 نقطة

5- الإنتاج الحربي 31 نقطة.

6- المقاولون العرب 28 نقطة

7- المصري 26 نقطة

8- طلائع الجيش 25 نقطة

9- سموحة 25 نقطة

10- حرس الحدود 24 نقطة.

11- الإسماعيلي 23 نقطة.

12- الجونة 22 نقطة.

13- النجوم 21 نقطة.

14- الداخلية 21 نقطة.

15- الاتحاد 21 نقطة.

16- إنبي 21 نقطة.

17- وادي دجلة 20 نقطة.



18- بتروجيت 18 نقطة.

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