شكرا لقرائتكم خبر عن حكم غانى يدير مواجهة الزمالك ونصر حسين داى الجزائرى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، الطاقم التحكيمى الذى سيدير مباراة الزمالك ونصر حسين داى الجزائرى، ضمن مباريات الجولة الثانية للكونفدرالية الأفريقية والمقرر لها الأربعاء المقبل، على ملعب برج العرب.
ويتكون الطاقم التحكيمى من الغانى دانيال لارييا حكما للساحة، ويعاونه كل ممن ابيل بابا المساعد الأول من نيجيريا وسوريو فاتسوان المساعد الثانى من ليسوتو، والحكم الرابع ساليسيو بشير من نيجريا.
ويراقب اللقاء التنزانى أحمد ادى مجواى دا، ويراقب الحكام السودانى محمد آدم حامد، ومن المقرر أن يصل الطاقم التحكيمى ومراقب المباراة إلى القاهرة غدًا الاثنين .
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