شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ ينشر فيديو عن روح الفانلة الزرقا : نكسب بعد التسعين أحمر أبيض مش فارقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أغنية جديدة من كلماته عن نادي بيراميدز لتكون بمثابة النشيد الذي تتغنى به الجماهير في المدرجات وتقول كلمات الأغنية : روح الفانلة الزرقا .. تكسب بعد التسعين أحمر ابيض مش فارقه .. لو كان بنلاعب مين من كل مكان ف العالم .. نجوم كتير جايين .. روح الفانلة الزرقا .. ومولودين كبار من أول يوم ف الدوري .. ولآخر المشوار ننزل الاستاد ب هيبة .. ونخلي الملعب نار .. العب بحماس .. واكسب برجوله بيراميدز كبير .. جاي على بطوله وهدفنا نكون .. الفرقه الاولى .. جايين ناوين .. نكسب لو مين ..

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