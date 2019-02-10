شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يقرر شكوى حكم مباراة الأهلى بعد إلغاء هدفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد علاء السعدنى مدير الكرة بنادى حرس الحدود، إنه اتفق مع رئيس النادى على التقدم بشكوى رسمية لاتحاد الكرة ضد طاقم حكام مباراة فريقه أمام الأهلى، فى المواجهة التى جمعتهما الجمعة الماضية وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد.

وقال السعدنى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذى يقدمه الإعلامى كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: "طالبنا اتحاد الكرة بعمل دورات الحكام للحد من الأخطاء، واتفقنا على التقدم بشكوى رسمية لاتحاد الكرة ضد حكم مباراة الأهلى، نظرًا لعدم وجود مبرر لإلغاء الهدف".