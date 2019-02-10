شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة أمير الكويت للرماية بمشاركة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الأحد، منافسات بطولة أمير الكويت للرماية "ضغط هواء و خرطوش" بمشاركة منتخب مصر . و تشارك مصر فى هذه البطولة بكلا من ، عفاف الهدهد و شيماء حشاد و هدير مخيمر ودينا العيسوى ومحمد حمدى . يذكر أن عفاف الهدهد حققت ذهبيتان فى بطولة هولندا المفتوحة للرماية التى اختتمت مؤخرا فى منافسات المسدس.

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