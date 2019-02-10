عمر سلامة

أرجع سيف زاهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، تأجيل اجتماع مجلس الإدارة، لبيان الأهلي. وأشار سيف زاهر في برنامجه عبر قناة أون سبورت أن سبب التأجيل كان البيان الذي أصدره النادي الأهلي صباح السبت. وكان مجلس إدارة الأهلي عقد اجتماعا طارئا أسفر عن 8 قرارات ، من بينها عدم حضور أي اجتماعات لاتحاد الكرة، ورفض استبدال أو تقديم أي مباراة في المسابقة.

كانت هذه تفاصيل خبر سيف زاهر: بيان الأهلى سبب تأجيل اجتماع اتحاد الكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.