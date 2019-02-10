اتحاد الكرة: تأجيل لقاء الأهلي وبيراميدز لا علاقة له ببيان القلعة الحمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، أن قرار تأجيل مواجهة الأهلي وبيراميدز والتي كان مقرر لها يوم 28 نوفمبر الجاري، كان متخذ في وقت سابق، نافيا أن يكون القرار ردا على بيان مجلس إدارة النادي الأهلي.

وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز المحدد لها يوم 28 فبراير الحالي إلى موعد بعد مباراة الأهلي والزمالك مع إقامة مباريات الفرق الثلاثة (الزمالك وبيراميدز والأهلي) وفقًا لترتيب المباريات في الجدول المعلن للمسابقة".

وقال مجاهد في تصريحات تلفزيونية لقناة النهار، إن الحديث عن قيام اتحاد الكرة بتأجيل لقاء الأهلي وبيراميدز كرد على قرارات مجلس إدارة القلعة الحمراء لا أساس له من الصحة، والقرار نتاج اجتماع الأربعاء الماضي.

وأضاف:" من حق كل نادي مخاطبة جماهيره بالطريقة التي يراها مناسبه له، وفكرة الانسحاب أو التواجد في البطولات شأن يخص النادي وليس اتحاد الكرة دخل في ذلك".

وأوضح، أن قرار تأجيل مواجهة الأهلي وبيراميدز يعد الأنسب في الوقت الراهن ويصب في المصلحة العامة، ولا يهدف به خدمة نادي بعنيه .

وأتم :" لا أحد يستطيع التقليل من النادي الأهلي، لكن شكواه للكاف واللجنة الأولمبية أمر لا يضايقنا، هذا شأنه، وعلى الجهات التي سيشكوها أن تناقش شكواه".