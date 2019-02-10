الطاقم التحكيمي لمباراة الزمالك ونصر حسين داي يصل القاهرة الإثنين

كتب - مصطفى جويلي

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم عن الطاقم التحكيمى المكلف بإدارة مباراة الزمالك وفريق نصر حسين داي بطل الجزائر ، ضمن مباريات الجولة الثانية للكونفدرالية الإفريقية، والمقر لها الأربعاء

المقبل، الموافق 13 فبراير الجاري ، على ملعب برج العرب .

ويتكون الطاقم التحكيمي من الغاني دانيال لارييا حكم ساحة، ويعاونه المساعد الأول أبيل بابا

من نيجيريا، والمساعد الثاني سوريو فاتسوان من ليسوتو ، والحكم الرابع ساليسيو بشير من نيجريا.

ويراقب اللقاء التنزاني أحمد ادي مجواي دا ، بينما مراقب الحكام السوداني محمد آدم حامد ومن المقرر أن يصل الطاقم التحكيمي، ومراقب المباراة الى القاهرة غدا الإثنين.