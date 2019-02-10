رياضة | نجم الزمالك السابق يكشف حقيقة مشادته مع الشحات بسبب الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك السابق يكشف حقيقة مشادته مع الشحات بسبب الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف صلاح ريكو لاعب نادي مصر للمقاصة والزمالك السابق، حقيقة ما تردد عن وجود مشادة سابقة بينه وبين حسين الشحات زميله السابق في الفريق بسبب الأهلي والزمالك.

وقال ريكو في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "لم يحدث أي أزمة او خناق مثلما روج له البعض".

متابعًا "القصة بالكامل كانت كاذبة وتأليف، الشحات تحدث معي في اليوم التالي وسألني هو انا اتخانقت معاك؟ وقررنا بعدها الرد من خلال السوشيال ميديا ونفي هذا الأمر".



مضيفًا "اللاعب اصبح مهتم في الفترة الحالية بالسوشيال ميديا وهي أول ما يتابعه اللاعب بعد المباراة".