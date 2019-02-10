رياضة | بعد معلول.. الأهلي يقترب من تجديد عقد نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد معلول.. الأهلي يقترب من تجديد عقد نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يخطط مسوؤلو النادي الأهلي إلى تمديد عقد النيجيرى جونيور أجايى صانع ألعاب الفريق الأحمر في الفترة القادمة.
ويعتزم مجلس إدارة النادي الأهلي الدخول فى مفاوضات جادة مع النيجيرى جونيور أجايى لتمديد عقده مع الفريق الأحمر على أن تعقد اجتماعات مع اللاعب فى إثيوبيا على هامش مواجهة الفريق نظيره سيمبا.
ويواجه الأهلي نظيره سيمبا يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة بدور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.
ويخطط الأهلي لتمديد عقد أجايى مع الفريق لمدة 3 سنوات، وذلك بخلاف الموسم المتبقى للاعب فى عقده الحالى.
وأعلن الأهلي تجديد تعاقده مع على معلول، ظهير أيسر الفريق، لمدة 3 مواسم ، وكريم وليد "نيدفيد"، صانع ألعاب الفريق الأحمر لمدة 5 مواسم مقبلة.
وتضم بعثة الفريق الأحمر الجهاز الفني و٢١ لاعبا وهم :-
شريف إكرامي – محمد الشناوي – هشام محمد – رامي ربيعة – سعد سمير – رمضان صبحي – إسلام محارب – أيمن أشرف – عمرو السولية – علي معلول – جونيور أجايي – محمد هاني – علي لطفي – ناصر ماهر – كريم نيدفيد – ياسر إبراهيم – حمدي فتحي – حسين الشحات – محمود وحيد – محمد شريف – صلاح محسن.