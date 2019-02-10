رياضة | نجم الزمالك السابق يوضح حقيقة صورته مع "الألتراس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك السابق يوضح حقيقة صورته مع "الألتراس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى صلاح ريكو لاعب فريق مصر المقاصة، رضاه التام عن مستواه خلال الفترة الأخيرة.

وقال ريكو في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "مازلت لاعب صغير السن وقادر على الانضمام للمنتخب".

وأردف: "أعترف بأنني قصرت في حق نفسي خلال وجودي مع الزمالك".

وتطرق للحديث عن الصورة التي جمعته بألتراس اهلاوي قائلا: "تسببت لي في ضرر، ساندت الأحمر مع أصدقائي وذهبت لتشجيع الاهلي معهم من المدرجات".

وأكد: "أوضحت تلك الامور خلال توقيعي للزمالك ، وقاتلت مع الأبيض".

وواصل: "لم يحدث أي أزمة او خناق مثلما روج له البعض".

واستكمل: "القصة بالكامل كانت كاذبة وتأليف، الشحات تحدث معي في اليوم التالي وسألني هو انا اتخانقت معاك؟ وقررنا بعدها الرد من خلال السوشيال ميديا ونفي هذا الأمر".

واختتم: "اللاعب اصبح مهتم في الفترة الحالية بالسوشيال ميديا وهي أول ما يتابعه اللاعب بعد المباراة".