رياضة | اليوناني تاكيس يعلن قائمة وادي دجلة لمواجهة الاتحاد المرتقبة في الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوناني تاكيس يعلن قائمة وادي دجلة لمواجهة الاتحاد المرتقبة في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن اليوناني جونياس تاكيس المدير الفني لفريق وادي دجلة، عن قائمة فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري، بالدوري العام.

وكان الفريق الدجلاوي، تدريباته مساء السبت، على ملعبه بالمعادي، بحضور جميع اللاعبين قبل الدخول في معسكر مغلق للمباراة.

وضمت القائمة كلًا من محمد عبد المنصف، وخالد وليد، وخالد رضا، وأسامة العزب، وحسام عرفات، وعمرو صالح، وأحمد حسن، وأيمن عادل، واليوناني بوزاس، ومحمد جمال بيبو، وأحمد بيكهام، وإبراهيم عايش، ويوسف محرم، ومحمود مرعي، وأحمد سعيد، وإبراهيما نداي، وبسام وليد، ودودو الجباس، ويايا، ومصطفى طلعت.

ويلتقي الفريقان في السادسة مساء غدٍ الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.