شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يخطط لخطف جوهرة يوفنتوس والان مع التفاصيل

الخليج 365_

يسعي مانشستر يونايتد لتعزيز، خط هجومه بالتعاقد مع الأرجنتيني الموهوب "ديبالا" نجم يوفنتوس الإيطالي الصيف المقبل، بالرغم من علم إداراة اليونايتد صعوبة تفريط يوفنتوس في اللاعب.

وظهرت بوادر أزمة بين ديبالا ومدربه الإيطالي "ماسيمليانو أليجري، بترك ديبالا دكة بدلاء فريقه قبل نهاية مباراة فريقه أمام بارما، معبرا عن غضبه من عدم مشاركته.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن إداراة مانشستر يونايتد تراقب الوضع الراهن تمهيدا لمحاولة ضم اللاعب الصيف المقبل.

وقد حاولت إداراة مانشستر يونايتد ضم اللاعب الصيف الماضي، لكن إداراة السيدة العجوز رفض مناقشة المبدأ ذاته.

وينافس تشيلسي اللندني غريمه مانشستر يونايتد علي إتمام هذه الصفقة، ويعد سبب دخول تشيلسي في هذه الصفقة هو التمهيد لرحيل هازارد لريال مدريد.

وانضم ديبالا إلى يوفنتوس عام 2015، قادماً من باليرمو وتوج مع البيانكونيري بلقب الدوري الإيطالي مرتين، وكأس إيطاليا مرتين، والسوبر الإيطالي مرة واحدة.

وشارك الأرجنتيني مع السيدة العجوز منذ انضمامه في 167 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالهم 75 هدفا.