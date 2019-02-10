شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يخطط لخطف جوهرة يوفنتوس والان مع التفاصيل
الخليج 365_
يسعي مانشستر يونايتد لتعزيز، خط هجومه بالتعاقد مع الأرجنتيني الموهوب "ديبالا" نجم يوفنتوس الإيطالي الصيف المقبل، بالرغم من علم إداراة اليونايتد صعوبة تفريط يوفنتوس في اللاعب.
وظهرت بوادر أزمة بين ديبالا ومدربه الإيطالي "ماسيمليانو أليجري، بترك ديبالا دكة بدلاء فريقه قبل نهاية مباراة فريقه أمام بارما، معبرا عن غضبه من عدم مشاركته.
وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن إداراة مانشستر يونايتد تراقب الوضع الراهن تمهيدا لمحاولة ضم اللاعب الصيف المقبل.
وقد حاولت إداراة مانشستر يونايتد ضم اللاعب الصيف الماضي، لكن إداراة السيدة العجوز رفض مناقشة المبدأ ذاته.
وينافس تشيلسي اللندني غريمه مانشستر يونايتد علي إتمام هذه الصفقة، ويعد سبب دخول تشيلسي في هذه الصفقة هو التمهيد لرحيل هازارد لريال مدريد.
وانضم ديبالا إلى يوفنتوس عام 2015، قادماً من باليرمو وتوج مع البيانكونيري بلقب الدوري الإيطالي مرتين، وكأس إيطاليا مرتين، والسوبر الإيطالي مرة واحدة.
وشارك الأرجنتيني مع السيدة العجوز منذ انضمامه في 167 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالهم 75 هدفا.
كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يخطط لخطف جوهرة يوفنتوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.