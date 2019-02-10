شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيول يحقق فوزا قاتلا على فاليكانو بالليجا والان مع التفاصيل

الخليج 365- عاد إسبانيول، لحصد النقاط الثلاث في الليجا، بعدما حقق فوزًا قاتلاً على حساب ضيفه رايو فاليكانو (2-1) اليوم السبت، ضمن الجولة الـ23 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

فعلى ملعب "كورنيلا إل برات"، وضع المدافع السنغالي عبداللاييه با الفريق المدريدي في المقدمة في الدقيقة (33).

وفي الشوط الثاني، أدرك بورخا إيجليسياس التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة (72) من ركلة جزاء.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها، أهدى لاعب الوسط الشاب سيرجي داردير، 3 نقاط ثمينة لإسبانيول بهدف التقدم في الدقيقة (90+5).

وبهذا، يعود إسبانيول لحصد الانتصارات من جديد بعد 4 مباريات متتالية، ليصبح رصيده 28 نقطة يرتقي بها للمركز الـ11.

في المقابل، تجمد رصيد فاليكانو عند 23 نقطة، يبقى بها في منطقة الخطر (المركز الـ18).