الامارات | 555 لاعباً في بطولة الألعاب العالمية للإعاقة الحركية والبتر

شكرا لقرائتكم خبر عن 555 لاعباً في بطولة الألعاب العالمية للإعاقة الحركية والبتر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - البطولة العالمية في الشارقة مؤهلة لـ«بارالمبية طوكيو 2020». من المصدر

تفتتح اليوم في الشارقة، الدورة الثامنة من بطولة الألعاب العالمية للإعاقة الحركية والبتر، الحدث المؤهل لدورة الألعاب البارالمبية في طوكيو 2020، بمشاركة 555 لاعباً ولاعبة من 50 دولة، يتنافسون في سبع ألعاب، حتى 16 الجاري. وتقام البطولة برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

ويشهد مقر نادي الثقة للمعاقين في الشارقة، مراسم رفع علم البطولة، بحضور الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس اللجنة العليا للدورة، وباول ديباس رئيس الاتحاد الدولي للإعاقة الحركية والبتر، والدكتور طارق سلطان بن خادم نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة وأعضاء اللجنة.

وتبدأ غداً منافسات لعبتي الرماية التي يستضيفها نادي الذيد للرماية حتى 13 الجاري، والمبارزة في نادي الثقة للمعاقين حتى 16 منه، تليها منافسات الريشة الطائرة، والسباحة، وتنس الطاولة، التي تُقام في صالات ومسابح الجامعة الأميركية في الشارقة خلال الفترة من 13 وحتى 15 الجاري، فيما تقام منافسات القوس والسهم، وألعاب القوى، خلال الفترة 13-16 الجاري في نادي الثقة.

وتشارك الإمارات في ست ألعاب هي تنس الطاولة، والسباحة، والرماية، والريشة الطائرة، وألعاب القوى، والقوس والسهم.

اللاعبون المشاركون يمثلون 50 دولة، ويتنافسون في 7 ألعاب، حتى 16 الجاري.