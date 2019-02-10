الامارات | أسامة البلوشي يظفر بأوّل ميدالية إماراتية في «فزاع لرفعات القوة»

شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة البلوشي يظفر بأوّل ميدالية إماراتية في «فزاع لرفعات القوة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جلفار يتوِّج البلوشي بالميدالية الفضية. من المصدر

أقيمت، أول من أمس، في مجمع ند الشبا الرياضي، بطولة فزاع الدولية العاشرة لرفعات القوة لأصحاب الهمم كأس العالم (دبي 2019)، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وشهد حفل افتتاح البطولة عرض فعاليات منوعة بدأت بالترحيب بالضيوف واللاعبين والحكام والفنيين، وقال بيان صحافي إنه تم عرض مقطع فيديو، يحكي عن جذور وأسس التسامح في دولة الإمارات، وعرض تاريخ رياضات أصحاب الهمم في الإمارات، واختتم الحفل بعرض تراثي قدمته فرقة من أعضاء نادي دبي لأصحاب الهمم.

حضر الحفل رئيس اتحاد الإمارات لرياضة المعاقين، محمد فاضل الهاملي، ونائب رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع الدولية، محمد عبدالكريم جلفار، وسفيرة المكسيك في الدولة فرانسيسكا إليزابيث ميندس إيسكوبار، وعدد من الشخصيات الرسمية والرياضية.

من جانبه، أشاد جلفار بدور بطولة فزاع الدولية، ومكانتها عند اللاعبين الذين يأتون من كل أنحاء العالم، ليسطروا أسمى قيم التحدي والإصرار، كما شكر دور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الذي أسهم دعمه لأصحاب الهمم في تبوؤ بطولات فزاع الدولية هذه المكانة الكبيرة، في مسيرة كل لاعب من أصحاب الهمم في العالم، وشكر أيضاً إدارة مجمع ند الشبا الرياضي على استضافته البطولة، وثمن دور الرعاة.

وفي إطار المنافسات، حصد لاعب المنتخب الوطني أسامة البلوشي أول ميدالية للإمارات، حيث نال الفضية بحصوله على المركز الثاني في مجموعة 54 كغ وما فوق للشباب، بعد نزال صعب مع البرازيلي ماركوس غابرييل، الذي اختطف الذهبية بصعوبة، وحل القرقيزي زاميربك يولو في المركز الثالث، وتوج بالبرونزية.

وفي منافسات اليوم نفسه، استطاع اللاعبون العرب حصد ثلاث ذهبيات: الأولى من نصيب المصري طه عبدالمجيد في مجموعة 54 كغ وما فوق رجال، وذهبت الذهبية الثانية إلى الأردني محمد الشنايطي، الذي يشارك لأول مرة في البطولة، في مجموعة 49 كغ وما فوق شباب، وتوج البطل الأردني الدولي عمر قرادة بالذهبية العربية الثالثة، في مجموعة 49 كغ وما فوق رجال.

وفي اليوم الثاني للمنافسات، توجت المصرية رحاب أحمد بذهبية، في مجموعة 45 كغ وأكثر للسيدات.