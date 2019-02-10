الامارات | «زيورخ» لحمدان بن محمد بطلاً لسباق أريلة للمحامل الشراعية

شكرا لقرائتكم خبر عن «زيورخ» لحمدان بن محمد بطلاً لسباق أريلة للمحامل الشراعية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من تتويج الفائزين. من المصدر

توّج المحمل الشراعي «زيورخ» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بطلاً لسباق «أريلة» للمحامل الشراعية (الجولة الثانية لفئة 60 قدماً) الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت أول من أمس، من جزيرة السعديات وحتى كورنيش العاصمة، بمشاركة 103 محامل شراعية لمسافة 22 ميلاً بحرياً بمجموع أكثر من 1500 بحار من مختلف أنحاء الدولة. ونجح النوخذة خليفة مهير سعيد المزروعي قائد «زيورخ» في التفوق على الجميع، وقاد محمله للصدارة والحصول على 240 ألف درهم جائزة المركز الأول.

وحل وصيفاً للسباق «برق» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أيضاً وحصل على 210 آلاف درهم جائزة مالية، فيما اقتنص المركز الثالث وجائزة 200 ألف درهم المحمل «براق» للفريق مصبح راشد الفتان، وحل رابعاً «حشيم» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وحصل على جائزة مالية 145 ألف درهم، وخامساً جاء «زلزال» لعبدالله محمد جمعة المرزوقي وحصل على 140 ألف درهم جائزة مالية، وفي المركز السادس جاء «أطلس» لأحمد راشد جمعة السويدي وحصل على 130 ألف درهم، وكان المركز السابع من نصيب «الشقي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وحصل على 125 ألف درهم، وجاء ثامناً «ألطف» لمحمد راشد مصبح الرميثي وحصل على 120 ألف درهم جائزة مالية، وفي المركز التاسع حل «إعمار» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وحصل على جائزة مالية قدرها 115 ألف درهم، وأنهى قائمة الـ10 الأوائل «خزام» لأحمد إسماعيل أحمد المرزوقي وحصل على 110 آلاف درهم جائزة مالية.

وبلغ مجموع جوائز الجولة الثانية من سباقات المحامل الشراعية فئة 60 قدماً أربعة ملايين درهم، وزّعت على المراكز من الأول وحتى الـ70، وذلك لتحفيز الجميع على المشاركة في مثل هذه المحافل التراثية الكبيرة.

وتوّج الفائزين في السباق المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت ماجد عتيق المهيري، الذي وجه في تصريحات صحافية الشكر إلى النواخذة على التفاعل الكبير وعلى الالتزام التام باللوائح والقوانين.

حل وصيفاً للسباق «برق» لحمدان بن محمد، وثالثاً المحمل «براق» للفريق مصبح راشد الفتان.