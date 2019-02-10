اتحاد جدة يطالب بتحكيم أجنبي لجميع مبارياته

قرر اتحاد جدة، اليوم السبت، تقديم طلب إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، لإسناد جميع مباريات الفريق، المتبقية في دوري المحترفين، لطواقم تحكيم أجنبية، بما فيها حكام الفيديو.
وقال اتحاد جدة، في بيان عبر حسابه الرسمي على (تويتر)، إن وضع الفريق حاليًا، لا يحتمل أي أخطاء تحكيمية خلال المرحلة المقبلة، معلنًا اعتزازه ودعمه للحكم السعودي.
وكان اتحاد جدة قد تعادل سلبيًا مع التعاون، اليوم، في الجولة الـ19 من دوري المحترفين.
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