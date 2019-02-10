فيراتي يرفع راية التحدي أمام مانشستر يونايتد

أبدى ماركو فيراتي، لاعب وسط باريس سان جيرمان، تفاؤله قبل مواجهة مانشستر يونايتد، الثلاثاء المقبل، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.
وقال فيراتي في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: "سعيد للغاية بمشاركتي في مباراة بوردو والعودة للملاعب بعد غياب 3 أسابيع بسبب الإصابة.. لقد لاحت لنا بعض الفرص في الشوط الأول وعانينا نسبيا في الشوط الثاني".
وأضاف اللاعب الإيطالي: "كل لاعب يتطلع للمشاركة في مباراة مانشستر يونايتد، فهي مواجهة كبيرة".
وشدد: "نثق في أنفسنا، وندرك أهمية اللقاء لنا، بي إس جي يحتاج كل لاعبيه من أجل تحقيق الفوز، وسيكون لزاما علينا الدفاع والهجوم ككتلة واحدة، وأثق أننا سنؤدي مباراة جيدة وقوية".
وتعافى ماركو فيراتي من إصابة بالتواء في الكاحل، وتأكدت جاهزيته للقاء الفريق الإنجليزي.
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