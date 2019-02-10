لاعب الشباب: تعرضت للظلم خلال مواجهة الفتح

قال حسن معاذ، لاعب نادي الشباب، إنه تعرض للظلم من قبل حكم لقاء فريقه أمام الفتح، الذي انتهى بفوز الأخير بهدف نظيف، اليوم السبت، في إطار الدوري السعودي للمحترفين.
وأضاف معاذ أنه لا يُحمل أي شخص مسؤولية الخسارة أمام الفتح.
وتابع "المواجهة كانت في متناول أيدينا، أهدرنا عدة فرص كان بإمكانها أن تعيدنا للقاء، ركلة الجزاء قلبت الأمور رأساً على عقب".
ونوه "الجميع يحترم قرارات المدرب، والتشكيل لا يمكن لأحد أن يعلق عليه".
وبخصوص تعرضه للطرد، علق "البطاقة الأولى لم أفكر فيها كان يجب إعاقة الهجمة، ولكن البطاقة الثانية ظلمت فيها وشاهدت اللقطة أكثر من مرة".
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