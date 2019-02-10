شكرا لقرائتكم علي معلول صاحب أعلى راتب في تاريخ الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد خرافي وقعه مسئولو النادي الأهلي مع النجم التونسي علي معلول ،الذي قام بتمديد عقده مع الفريق الأحمر لمدة موسمين بخلاف الموسم المتبقي في عقده.

ووفقآ للعقد المبرم بين الطرفيين فتم رفع قيمة العقد في السنة المتبقية بعقد معلول من ٦٠٠ الف دولار الي مليون دولار، في الوقت الذي يحصل الدولي التونسي علي مليون و٢٠٠ الف دولار في الموسم الثاني ويحصل علي مليون و٤٠٠ الف دولار في الموسم الثالث ليصبح اجمالي ما سيحصل عليه في الثلاث مواسم ٣ مليون و٦٠٠ الف دولار اي ما يعادل ٦٥ مليون جنيه مصري.

واصبح علي معلول بعد تجديد عقده اغلي لاعب داخل الأهلي بل سيصبح الأعلي اجرآ في تاريخ لاعبي القلعة الحمراء، متفوقآ علي حسين الشحات الذي يحصل علي ٨٠٠ الف دولار سنويآ وجونيور اجاي الذي يحصل علي ٧٠٠ الف دولار سنويآ.