شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفوز على بطل موزمبيق 86/77 بالبطولة الأفريقية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق سلة الأهلى على نظيره فيروفيارو الموزمبيقى بنتيجة 86/77 بثانى جولات منافسات البطولة الأفريقية لأندية السلة، والتى تقام بصالة الأمير عبدالله الفيصل بالجزيرة.

وكان الأهلى قد خسر أمس أمام "أول أغسطس" الإنجولى فى أولى المباريات ليحقق الفوز اليوم على بطل موزمبيق.

ومن المقرر أن يلتقى الفريق الأحمر غدًا مع فريق REG الرواندى فى ختام دور الـ١٦ من البطولة.