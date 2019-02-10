كاميرا سوبر كورة ترصد كواليس مواجهة الزمالك والنجوم × 6 مشاهد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسة "سوبركورة" كافة كواليس مباراة الزمالك والنجوم، التى أقيمت مساء السبت ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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