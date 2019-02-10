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شكرا لقرائتكم خبر عن "عقبال 100 سنة".. حسين الشحات يحتفل بعيد ميلاد ابنه آسر.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل حسين الشحات، لاعب النادى الأهلى، بعيد ميلاد أبنه آسر، حيث شارك بمجموعة صور برفقته، وسط العديد من الدعوات على السوشيال ميديا.
حسين الشحات
وقال حسين الشحات:" كل سنة وأنت طيب يا آسر يا حبيب قلبى وعقبال 100 سنة إن شاء الله وأشوفك أحسن واحد فى الدنيا أنت وأحمد يا حبايبى يا أحسن حاجه فى الدنيا ربنا يخليكوا ليا أنا وماما حبيبتى".
حسين الشحات وأبنه آسر
يذكر أن حسين الشحات، سافر مع الأهلى لمواجهة سيمبا التنزانى يوم الثلاثاء المقبل فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ويحتل الأهلى صدارة مجموعته برصيد 7 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين أمام فيتا كلوب الكونغولى وسيمبا التنزانى على أرضه بينما تعادل أمام شبيبة الساورة الجزائري خارج مصر.
حسين الشحات وأبنانه آسروأحمد
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