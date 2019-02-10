أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 9 / 2 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 9 / 2 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الزمالك يهزم النجوم بهدف حفنى ويواصل ابتعاده بقمة الدورى

الزمالك يهزم النجوم بهدف حفنى ويواصل ابتعاده بقمة الدورى

حقق فريق الزمالك فوزا صعبا على النجوم بهدف مقابل للاشئ فى المباراة التى جرت بينهما باستاد بتروسبورت فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ21 للدورى .

جروس يمنح لاعبو الزمالك راحة من التدريبات قبل الاستعداد لنصر حسين داى

قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، منح اللاعبين راحة من التدريبات غدا الأحد، على أن يستأنف الفريق مرانه الجماعي عصر بعد غد الاثنين، استعدادًا لمواجهة نصر حسين داى بالكونفدرالية والمقرر لها الأربعاء المقبل.

اتحاد الكرة يُلغى اجتماعه الطارئ غدا

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة المهندس هانى أبو ريدة، إلغاء الاجتماع الطارئ الذى كان مقرر عقده غدًا الأحد، بمقر الجبلاية، لمناقشة عدد من الملفات الهامة أبرزها مناقشة أزمة مباراة الأهلى والحدود ، وتقرير لجنة الحكام حول حقيقة عمل الحكم حسن السندبيسي الذى ألغى هدف حرس الحدود فى مرمى الأهلى في إحدي الاكاديميات التابعة للنادي الاهلي.

ثروت سويلم: 3 ملاعب بديلة لاستضافة الأهلى.. وخطاب للأمن لدخول الجماهير

كشف اللواء ثروت سويلم، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن هناك 3 ملاعب بديلة من الممكن أن تستضيف مباريات الأهلى المقبلة فى الدورى، فى حال غلق استاد السلام استعداداً لبطولة أمم أفريقيا 2019.

مجلس الأهلى يقرر عدم الاعتراف بأى قرارات تصدر عن اتحاد الكرة

قرر مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، عدم الاعتراف بأية قرارات تصدر عن اتحاد الكرة أو لجانه المختلفة، تأتى نتيجة التوصيات التي تقدم بها رئيس الزمالك فى اجتماع الأربعاء الماضى والذى أصبح باطلًا بحضوره.

تأجيل المؤتمر الصحفى لوزير الرياضة ..اعرف السبب

تقرر تأجيل المؤتمر الصحفى الخاص بالإعلان عن العرض الدولى للرياضة واللياقة البدنية والصحية والذى كان مقرر إقامته غدا بحضور وزير الشباب والرياضة اشرف صبحى .